Delegada de Adamantina publica artigo científico em periódico do Ministério da Justiça

A Polícia Civil, por meio da Excelentíssima Delegada de Polícia Dra Laíza Fernanda Rigatto, publicou artigo científico na revista SUSP, periódico semestral e interdisciplinar do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que busca disseminar o conhecimento científico, técnico e profissional na área da Segurança Pública.

O artigo intitulado “Investigação com perspectiva de gênero, realidade ou aspiração? – Vivências de diversidade de gênero na investigação policial”, escrito em conjunto com as também Delegadas da Polícia Civil Dra Fernanda dos Santos Ueda, Dra Ana Paula Sabariego Batista Maria e Dra Utimia Cristine Pinheiro Gonçalves, é fruto de extenso estudo realizado entre 2021 e 2023 na Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo (Acadepol), onde investiga a implantação de práticas pedagógicas focadas nos Direitos Humanos para a proteção da comunidade LGBTQIA+. O estudo analisa paradigmas punitivos e avanços protetivos, além da efetiva concretização das medidas de proteção às vulnerabilidades.