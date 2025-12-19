Câmara aprova Título de Cidadão Adamantinense ao comandante regional da PM

A Câmara Municipal de Adamantina aprovou, em sessão extraordinária realizada na quarta-feira (17), a concessão do título de Cidadão Adamantinense ao tenente-coronel PM Marcelo Cavalcante, comandante do 25º BPM/I. A homenagem é de autoria do presidente do Legislativo, Éder Ruete, com coautoria dos vereadores Cid Santos e Meire Alves.

À frente do batalhão responsável pelo policiamento de 22 municípios da região, o oficial tem forte ligação com Adamantina, onde viveu dos 8 aos 18 anos, estudou e iniciou sua trajetória profissional. Filho de policial militar que atuou no município por quase duas décadas, ingressou na Academia do Barro Branco em 1997 e retornou à região em 2002, construindo carreira com mais de 24 anos de serviços no 25º BPM/I.

Ao longo da atuação, destacou-se no comando operacional, em ações de segurança pública, policiamento comunitário e cooperação com autoridades locais, além de atuar como instrutor da Escola Superior de Soldados de Junqueirópolis. É bacharel em Direito, aprovado na OAB, mestre e doutor em Ciências Policiais.

Segundo Éder Ruete, o título reconhece a trajetória de compromisso do tenente-coronel com Adamantina e os relevantes serviços prestados à segurança pública da população.

(Por: Redação)



