Posto de atendimento do Coren-SP é inaugurado em Adamantina

A cidade de Adamantina passou a contar oficialmente com atendimento presencial do Coren-SP no Poupatempo, em uma conquista considerada histórica para os profissionais de enfermagem da região da Alta Paulista. A inauguração do serviço marca a ampliação do projeto Atende Coren-SP (Atendimento à Enfermagem Descentralizado), que busca reduzir distâncias e facilitar o acesso da categoria aos serviços do conselho.

O novo posto instalado em Adamantina integra a expansão que levou o Coren-SP a alcançar 40 unidades em funcionamento dentro de postos do Poupatempo em todo o Estado de São Paulo. A iniciativa contempla municípios estratégicos do interior, garantindo atendimento mais próximo a milhares de profissionais que, até então, precisavam se deslocar para cidades distantes para resolver demandas administrativas.

Durante a cerimônia em Adamantina, o presidente do Coren-SP, Sergio Cleto, destacou o significado simbólico e prático da inauguração. Ele relembrou sua própria trajetória profissional, iniciada no município, e enfatizou que a abertura do posto atende a uma reivindicação antiga da categoria. Segundo ele, a descentralização dos serviços representa mais qualidade de vida, economia de tempo e fortalecimento do vínculo entre o conselho e os profissionais.



O primeiro-secretário do Coren-SP, Wagner Batista, ressaltou que a expansão do atendimento presencial também integra as ações comemorativas pelos 50 anos da instituição, celebrados recentemente. A proposta, segundo ele, é aproximar cada vez mais o conselho da realidade vivida pelos profissionais nos municípios do interior.



Representando a área acadêmica, a docente Marisa Furtado, responsável técnica pelo curso de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina (FAI), avaliou que a presença do Coren-SP no município contribui para a segurança profissional de estudantes, egressos e trabalhadores da área, além de fortalecer a regionalização da saúde.