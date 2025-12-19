ENERVITA ENERGIA SOLAR soluções completas em geração fotovoltaica

Em 2025, a Enervita Energia Solar, instalada na alameda Armando Salles de Oliveira, 582, segue ampliando sua atuação em Adamantina e em toda a região, oferecendo serviços especializados em instalação, monitoramento e manutenção de sistemas fotovoltaicos.

A empresa se destaca pelo uso de materiais de alta qualidade, incluindo estruturas de fixação, cabeamento e componentes certificados pelo Inmetro, garantindo eficiência, segurança e durabilidade. Todas as instalações são realizadas exclusivamente por equipe própria, assegurando padronização técnica e atendimento profissional sem terceirização.

Além da implantação das usinas, a Enervita realiza monitoramento contínuo, visitas técnicas, limpeza das placas e manutenção preventiva. A empresa conta com um software integrado a uma central de monitoramento, que permite o acompanhamento em tempo real da produção de energia, emissão de alertas e acionamento imediato da equipe técnica em caso de qualquer anormalidade.

Sob gestão de João Paulo Jordão Bottan e Simone Bosso, a Enervita atende clientes de Adamantina, de toda a região e também de outros Estados, consolidando sua presença como referência em soluções fotovoltaicas.

Contato: (18) 99656-1078. Redes sociais: Facebook – Enervita Energia Solar e Instagram – @enervitaenergiasolar.

.