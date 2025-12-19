“Celebrar de Natal” acontece nesta sexta-feira (19) na praça Elio Micheloni

Hoje (19), a partir das 19h à praça Elio Micheloni recebe o “Celebrar de Natal”. A programação realizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura, trará shows com a cantora Miriam Samorano, uma parceria com o Sesc de Presidente Prudente e o Sincomércio e, ainda, a apresentação da dupla Carlinhos e Damião.

Além disso, o “Celebrar de Natal” ainda traz a realização de uma feira com os participantes da QualiAgro, Feira QualiAgro que é uma iniciativa da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), com o objetivo de possibilitar que as associações e cooperativas de produtores rurais do município comercializem os seus produtos que vão desde o hortifrúti, leite e seus derivados e, ainda, mel.

As integrantes da Feira da Mulher Empreendedora também estarão presentes comercializando produtos de diferentes segmentos como: vestuário, artesanato, alimentações e acessórios. A Associação OMIN também participa do “Celebrar de Natal”, expondo e vendendo uma variedade de peças, todas confeccionadas por artistas locais.

Premiação Concurso “Natal Mágico”

Nesta noite (19), ainda serão conhecidos os vencedores do concurso “Natal Mágico”. A iniciativa é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tem como objetivo fomentar o comércio e estimular novos negócios.

Serão premiados os mais bem classificados com o valor de R$25 mil divididos entre os que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar.

Para as empresas de médio ou grande porte que participarem do concurso, os prêmios serão os seguintes:

I – 1º Lugar – R$ 8.000,00 (oito mil reais);

II – 2º Lugar – R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);

III – 3º Lugar – R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

§ 2º Para as empresas MEI, Micro ou Pequenas Empresas que participarem do concurso, os prêmios serão os seguintes:

I – 1º Lugar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II – 2º Lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

III – 3º Lugar – R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Jornalista Natacha Dominato

