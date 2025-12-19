ETEC Professor Eudécio Luiz Vicente realiza cerimônia de Colação de Grau e Formatura de alunos concluintes

A ETEC Professor Eudécio Luiz Vicente viveu, nesta quinta-feira, dia 18, um dos momentos mais marcantes do calendário escolar com a realização da Colação de Grau e Formatura dos alunos concluintes. A cerimônia, carregada de emoção e simbolismo, celebrou o encerramento de uma importante etapa acadêmica e o início de novos desafios pessoais, profissionais e educacionais para os formandos.

Concluíram sua formação estudantes de diversos cursos técnicos e do Ensino Médio integrado, que refletem a diversidade e a qualidade do ensino oferecido pela instituição. Receberam seus certificados os alunos das habilitações profissionais de Técnico em Mecânica, Técnico em Açúcar e Álcool e Técnico em Contabilidade, além dos cursos de Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Logística. Também celebraram a conclusão os estudantes do Ensino Médio com Itinerário Formativo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O evento reuniu familiares, amigos, professores, equipe gestora e colaboradores da escola, que prestigiaram a conquista dos formandos. Durante a solenidade, foram destacadas as trajetórias de dedicação, superação e aprendizado vivenciadas ao longo dos anos, bem como a importância do apoio das famílias e o comprometimento dos docentes e funcionários para a formação integral dos alunos.

Discursos de agradecimento e reconhecimento marcaram a cerimônia, ressaltando o papel transformador da educação técnica e do ensino médio integrado na preparação dos jovens para o mercado de trabalho, para o ensino superior e para a cidadania. A emoção esteve presente em cada homenagem, aplauso e gesto de gratidão.

Ao final, a direção da ETEC Professor Eudécio Luiz Vicente parabenizou todos os formandos, reforçando o orgulho da instituição por cada aluno que conclui sua trajetória escolar. “Que esta conquista represente apenas o começo de uma caminhada repleta de sucesso, aprendizado contínuo e grandes realizações”, destacou a mensagem da escola.

A ETEC reafirma, assim, seu compromisso com a educação de qualidade, contribuindo para a formação de profissionais capacitados e cidadãos conscientes, prontos para enfrentar os desafios do futuro.

.