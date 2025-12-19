Close Menu
Geral

Casal morre após acidente entre carro e caminhonete em rodovia do interior de SP

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um casal morreu na tarde desta quinta-feira (18) em um acidente na Rodovia Dr. Euphly Jalles (SP-563) em Palmeira D’Oeste (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais estavam em um carro que bateu de frente com uma caminhonete.

O casal, de 59 e 64 anos, não resistiu aos ferimentos. Os óbitos foram constatados no local.

Os dois ocupantes da caminhonete tiveram ferimentos e foram socorridos. O estado de saúde deles não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.

As causas do acidente serão investigadas.

Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Reprodução / Whatsapp

Share.