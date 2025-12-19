Acidente entre dois caminhões e carro interdita Rodovia Anhanguera

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro na tarde desta quarta-feira (17) interditou a Rodovia Anhanguera (SP-330) na altura do km 298, em Cravinhos (SP).
De acordo com a Arteris ViaPaulista, concessionária responsável, a colisão ocorreu no sentido Norte da rodovia e o trecho foi totalmente interditado.
O tráfego de veículos no local foi desviado para o acostamento.
A suspeita é de que um caminhão não reduziu a velocidade e bateu na traseira de um carro, que acabou sendo arremessado contra outro caminhão.
Com o impacto, o caminhão que seguia à frente perdeu o controle da direção e colidiu contra a barreira de concreto que divide as pistas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um carro ficou preso nas ferragens, foi resgatado e levado ao hospital. Ele foi socorrido consciente.
Em nota, a Arteris informou, a princípio, que equipes da concessionária realizavam serviços de recapeamento no local no momento do acidente e, por conta das obras, a primeira faixa da rodovia estava interditada. Mais tarde, a empresa atualizou a informação e disse que fazia a limpeza de vegetação.
A concessionária ainda informou que, após a colisão, o sentido Norte da Rodovia Anhanguera foi totalmente interditado para garantir a segurança das equipes que atuavam no atendimento da ocorrência e o tráfego passou a fluir pelo acostamento.
Por g1 Ribeirão Preto e Franca – Foto: Tiago Aureliano/EPTV