O que se sabe do acidente com caminhão que tombou sobre carro e matou três irmãos e um idoso

A Polícia Civil investiga o que provocou o acidente com a morte de três irmãos e um idoso na Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322), próximo a Monte Azul Paulista (SP), na manhã de terça-feira (16).
Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista de um caminhão contou que perdeu o controle da direção, rodou na pista, bateu na lateral de um carro e tombou em cima dele.
Os irmãos e o idoso estavam no Volkswagen Gol atingido e morreram na hora. Já o motorista do caminhão e o ajudante dele não se feriram.
Por conta do acidente, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada, mas não houve registros de congestionamento.
Como foi o acidente?
O acidente que matou os irmãos e o colega de trabalho deles aconteceu na manhã de terça-feira, na altura do km 421 da Rodovia Armando de Salles Oliveira, próximo ao distrito de Marcondésia.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de um caminhão contou que seguia no sentido Severínia – Monte Azul Paulista, quando perdeu o controle da direção.
O veículo rodou na pista, bateu no carro dos trabalhadores rurais, que estava no sentido contrário, e tombou em cima dele. Eles morreram na hora.
Quem eram as vítimas?
Os irmãos são Rafael Marques de Souza, de 34 anos, Rian Marques de Souza, de 24 anos, e Maximiliano Marques de Souza, de 29 anos. Já o colega de trabalho deles é Roberto Lima da Silva, de 73 anos.
Os quatro eram de Viradouro (SP), trabalhadores rurais e, na hora do acidente, estavam a caminho de Olímpia (SP), onde prestavam serviço para uma fábrica de sucos de laranja.
Por Murilo Badessa, Gustavo Oliva, Helio Carvalho, EPTV e g1 Ribeirão Preto e Franca – Foto: CWB Comunicação Marcelo Rosa