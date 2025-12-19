Batida entre caminhão e carro deixa um morto na SP-079

Um acidente entre um caminhão e um carro deixou uma pessoa morta na Rodovia Raimundo Antunes Soares (SP-079), nesta quinta-feira (18), no trecho que fica no limite entre os municípios de Pilar do Sul e Piedade (SP).
Segundo o Centro de Controle Operacional da concessionária Sorocabana, a batida de frente ocorreu por volta das 12h18, no km 115 da rodovia, no sentido norte. Com o impacto, o caminhão tombou e pegou fogo.
O motorista do caminhão sofreu ferimentos moderados, foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro de Piedade. Dois passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados a hospitais em Sorocaba. A vítima que morreu estava no carro e faleceu no local.
Devido ao acidente, a rodovia ficou totalmente interditada e o tráfego passou a operar em sistema de Pare e Siga. No início da tarde, havia cerca de dois quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos.
Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Rodoviária seguem no local.
Por g1 Itapetininga e região – Foto: Reprodução/Artesp