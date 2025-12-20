Homem morre atropelado em Adamantina

Um homem de 64 anos morreu na noite desta sexta-feira (19) após ser atropelado na Avenida Marechal Castelo Branco, conhecida como Via de Acesso, região da Vila Jamil de Lima, em Adamantina. A vítima trabalhava como borracheiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, o atropelamento ocorreu por volta das 19h20. O homem foi atingido por um automóvel de passeio que trafegava pela via e caiu ao solo, sofrendo graves ferimentos, principalmente na região da cabeça. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa local, mas não resistiu aos ferimentos.

Velório e sepultamento

Segundo a empresa funerária Haddad Organização Social, o velório está previsto para ter início às 10h deste sábado (20), no Jardim da Saudade Haddad, Sala Tulipa. O sepultamento deve ocorrer às 16h30, no Cemitério da Saudade.

Condutora permaneceu no local

O local do atropelamento foi preservado para os trabalhos periciais. Conforme a Polícia Militar, o veículo envolvido, um VW Gol branco que seguia no sentido bairro–centro, apresentava danos compatíveis com o impacto, como amassamento no capô e o para-brisa frontal totalmente danificado.

A perícia da Polícia Técnico-Científica esteve no local por volta das 20h40, realizando os levantamentos necessários para a apuração das circunstâncias do acidente.

À equipe policial, a condutora do veículo relatou que não visualizou a vítima, que teria entrado repentinamente na via ao tentar atravessá-la. Ela foi submetida ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. A documentação pessoal da motorista e do veículo estava em situação regular.

A ocorrência foi apresentada pela Polícia Militar no plantão da Polícia Civil, onde o caso segue sob investigação, para apuração de eventuais responsabilidades.

POR: Siga Mais