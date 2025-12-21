Condenado por violência contra mulher e preso em Adamantina

A Polícia Militar registrou nos últimos dias – quinta-feira (18) e sexta-feira (19) – duas ocorrências de captura de procurados pela Justiça em Adamantina, com destaque para a prisão de um condenado por crime de violência contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha.

A primeira captura ocorreu na noite de quinta-feira (18), durante patrulhamento ostensivo em bairro residencial do município. No deslocamento pelo Residencial San Miguel II a equipe avistou e abordou um homem de 39 anos, já conhecido nos meios policiais, e confirmou, após consulta aos sistemas oficiais, a existência de mandado de prisão expedido pela Justiça da Comarca de Adamantina.

A ordem judicial decorre de sentença condenatória por violência contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha. O indivíduo foi conduzido ao plantão da Polícia Civil, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Captura de devedor de pensão alimentícia

Já na sexta-feira (19) os policiais realizaram a captura de um homem de 28 anos, abordado durante patrulhamento na região do Jardim Primavera. Contra ele havia mandado de prisão civil em aberto, expedido pela Justiça da Comarca de Lucélia, em razão de débito alimentar.

Após a confirmação da ordem judicial, o homem também foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil, onde permaneceu recolhido para cumprimento da determinação judicial. As duas ocorrências foram registradas como captura de procurado.



Por: Siga Mais – Foto: Diego Fernandes