Prefeito José Tiveron avalia primeiro ano de mandato e destaca avanços alcançados por sua gestão

Nesta edição o Jornal Folha Regional traz uma entrevista especial de final de ano com o prefeito José Tiveron, na qual ele faz um balanço da gestão ao longo de 2025, destacando os desafios enfrentados e os resultados alcançados, be bem como apresenta os principais avanços obtidos em áreas estratégicas do município, comenta as ações e os projetos que ajudaram a fortalecer os serviços públicos, e deixa a sua mensagem à população de Adamantina. Acompanhe!

FOLHA – Que avaliação (administrativa) faz deste primeiro ano de mandato?

TIVERON – Quando assumimos a Prefeitura, encontramos desafios que exigiam coragem e agilidade: pontes caindo, estruturas comprometidas, equipamentos em risco, secretarias sem veículos, unidades de saúde fragilizadas, obras interrompidas, processos ainda presos no papel. Mas nada disso se tornou motivo para desalento; tornou-se propósito. Com diálogo, técnica e espírito público, reorganizamos a máquina administrativa, implantamos rotinas que não existiam, fortalecemos setores que estavam fragilizados, ouvimos equipes que há anos pediam condições dignas de trabalho. Implantamos o “Sem Papel”, modernizando 100% da tramitação interna. Criamos fluxos de vistoria e manutenção preventiva, garantindo segurança e cuidado com o patrimônio público. Devolvemos dignidade operacional às secretarias, recuperando máquinas, veículos e estruturas fundamentais para o funcionamento da cidade. Na infraestrutura, enfrentamos situações que exigiam resposta imediata. A ponte do Córrego dos Ranchos estava caída, e a cidade precisava dela. Em 53 dias, com a força de nossas equipes, ela foi reconstruída e devolvida à população. A passarela ferroviária apresentava risco real, e agimos antes que algo grave acontecesse, e que está a um passo para ser liberada de vez. A ligação interbairros, que a vida toda esteve apenas no imaginário das famílias, finalmente entrou em obra e hoje é uma realidade em construção, conduzida com planejamento e responsabilidade. Na saúde, o trabalho foi igualmente intenso. Encontramos estruturas vulneráveis, unidades necessitando reparos urgentes, filas acumuladas e fluxos desorganizados. Com empenho e união entre as equipes, trouxemos a carreta da mamografia, atendemos mais de 500 mulheres, garantimos mais de R$ 1 milhão para o Projeto Zera Fila e executamos ações que já mudam a vida de quem espera por exames e consultas há décadas. Estabelecemos um calendário de vistorias para impedir novos problemas, como aqueles que presenciamos no CIS e na Farmácia Municipal, e reorganizamos serviços para que cada cidadão se sinta acolhido e respeitado. No desenvolvimento econômico, destravamos editais parados desde 2023, regularizamos os distritos industriais, reabrimos o IBC e criamos condições reais para que novas empresas escolham Adamantina. Isso significa emprego, renda, novas oportunidades para nossas famílias. Também administramos com responsabilidade o passivo financeiro encontrado. Identificamos erros, reorganizamos contas, corrigimos registros, assumimos compromissos que não estavam previstos e, mesmo assim, conseguimos fechar o ano com equilíbrio, planejamento e credibilidade. E houve conquistas que extrapolaram as fronteiras da cidade. Adamantina foi reconhecida no Prêmio Band Cidades Excelentes no pilar de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Foi o reconhecimento do esforço de quem acorda cedo para cuidar da cidade, de quem fiscaliza, de quem opera máquinas, de quem limpa, reforma, constrói, organiza documentos, planeja rotas, faz gestão, atende no balcão, realiza vistorias, salva vidas, educa, acolhe. Cada servidor teve participação direta nesse resultado. Por isso, ao avaliar administrativamente este primeiro ano, afirmo com serenidade: avançamos mais do que era possível imaginar diante do cenário encontrado. Este primeiro ano demonstra que quando o serviço público é feito com verdade, planejamento, humanidade e amor pela cidade, Adamantina sempre vence. Faz-se igualmente necessário destacar a relevância do trabalho desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade que, em parceria com diversas secretarias municipais, tem promovido inúmeras campanhas e ações que resgatam e fortalecem os valores da assistência social, da cultura, do cuidado direto com a saúde, da educação e da cidadania. Da mesma forma, merece reconhecimento a atuação da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, que manteve viva a tradição da ExpoVerde, mesmo diante de um cenário desfavorável. Com planejamento e inovação, foi possível reinventar os modelos de contratação, reduzindo os custos e desonerando a Prefeitura para a realização desse evento de grande importância para o município e para toda a região. Por fim, destaca-se o Natal Mágico, iniciativa que integra a tradição do município e reafirma Adamantina como referência cultural, por meio das Luzes de Natal e de uma programação diversificada da Secretaria de Cultura e Turismo, que transforma o mês de dezembro em um período de celebração, encantamento e convivência para toda a população.

FOLHA – Quais os cinco principais avanços alcançados em 2025?

O ano de 2025 ficará na história de Adamantina como um período de reconstrução, de coragem administrativa e de execução técnica precisa. Destaco as cinco grandes conquistas que simbolizam o que fizemos neste primeiro ano:

A proteção das vidas e a recuperação da infraestrutura essencial: Em apenas 53 dias, reconstruímos a ponte do Córrego dos Ranchos, devolvendo mobilidade e tranquilidade às famílias. Interditamos com responsabilidade a passarela ferroviária, que apresentava risco real de acidentes, e iniciamos os estudos técnicos para uma solução segura e definitiva. Também tiramos do papel a ligação interbairros aguardada há mais de 40 anos, hoje em plena execução. Essas entregas só foram possíveis por causa das equipes da Secretaria de Obras, Engenharia, Planejamento, Administração e cada servidor envolvido.

A reestruturação da frota e a recuperação da capacidade de trabalho da prefeitura: Encontramos secretarias inteiras sem um único veículo para trabalhar. Máquinas pesadas quebradas, caminhões compactadores inoperantes, ônibus sem condições de rodagem. Em doze meses, reorganizamos tudo. Consertamos máquinas essenciais, recuperamos caminhões, regularizamos rotas da Educação, contratamos monitores, e conquistamos importantes reforços por meio de articulação com governos estadual, federal e a Receita Federal. Chegaram novos ônibus, um trator agrícola, um caminhão-pipa, além de um caminhão cavalo-mecânico Iveco, pneus novos, smartphones, roteadores e equipamentos eletrônicos, bens que fortalecem diversas áreas do município sem gerar custo para o contribuinte. Além disso, foram implantados rastreadores em mais de 80 veículos para dar seguridades aos motoristas e melhorar a logística de trabalho.

O avanço real da saúde, organização, humanização e redução de filas: A saúde exigiu cuidado imediato. A resposta veio com planejamento e busca ativa por recursos. O Projeto Zera Fila destinou R$ 1.190.000,00 para exames e consultas especializadas, reduzindo drasticamente a espera da população e continua até março de 2026. A carreta da mamografia realizou mais de 500 exames, praticamente eliminando a fila reprimida. Fortalecemos a Farmácia Municipal, instalamos gerador, climatização e estrutura adequada. Criamos um cronograma permanente de vistorias, garantindo segurança no CIS e em outras unidades. Prepararmos todo o alicerce técnico para a implantação em breve o SIIGS, o Sistema Informatizado Integrado de Saúde (a Telessaúde), que começa em 2026. Ainda que de forma preliminar e em caráter sucinto, informo que, a partir de janeiro de 2026, será iniciada a implantação do Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES) de Adamantina, que funcionará nas dependências do antigo “Postão”.

O destravamento do desenvolvimento econômico e a reabertura de áreas estratégicas: Em 2025, destravamos processos que estavam paralisados desde 2023. Finalizamos todas as concessões dos Distritos Industriais José Bocardi, Valentim Gatti e Otávio Gavazzi.

Reabrimos o IBC, fechado desde abril de 2024, após um trabalho exemplar e conjunto entre Desenvolvimento Econômico, Planejamento, Obras, Agricultura, Administração, Jurídico, Gabinete e Controladoria. Hoje, o imóvel está pronto, regularizado, com edital aberto para empresas de grande porte. Esse avanço não é apenas estrutural, é estratégico.

A modernização que mudou a prefeitura, o sem papel como marco histórico: Um dos maiores feitos de 2025 foi transformar a Prefeitura de Adamantina em uma instituição moderna, ágil e transparente. Implantamos o Sistema Sem Papel, digitalizando 100% dos processos internos. Essa mudança levou Adamantina a receber prêmios regionais, no Fórum de Cidades Digitais, em que a Cidade recebeu o Prêmio de Cidade no quesito de inovação em gestão. Mas o maior reconhecimento está dentro da Prefeitura: servidores capacitados, fluxos otimizados e uma administração que funciona. É a tecnologia a serviço da população, já que a implantação já ultrapassou de R$ 100.000,00 em economicidade.

FOLHA – Que mensagem gostaria de passar à população adamantinense?

TIVERON – O ano chega aos seus últimos capítulos, e com ele surgem aqueles momentos silenciosos em que cada um de nós olha para trás e percebe que a vida é feita de encontros, reencontros e caminhos que se abrem mesmo quando tudo parece difícil. Este foi um ano que nos ensinou muito. A cidade caminhou, avançou, resolveu problemas que pareciam intransponíveis, criou novos horizontes e reacendeu o orgulho de pertencer a Adamantina. E nada disso teria sido possível sem a força humana que existe por trás de cada secretaria, de cada diretoria, de cada coordenação e, sobretudo, de cada servidor que dedicou seus dias ao bem comum. Mas hoje, nesta mensagem, não falo de obras nem de números. Falo de pessoas. Falo de propósito. Falo de coração. E que Adamantina continue sendo esse lugar onde os sonhos encontram espaço, onde os desafios viram conquistas e onde o bem sempre encontra forças para vencer. Que Deus abençoe profundamente cada família e que 2026 chegue como um tempo de luz, união e vida nova para todos nós.

Por Folha Regional Adamantina