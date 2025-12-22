Administração revela projetos e ações que serão implantadas em 2026

“Em 2026, Adamantina viverá um novo passo de amadurecimento administrativo e de expansão de políticas públicas estruturantes”. Esta é a perspectiva da Administração José Tiveron ao falar para o Jornal Folha Regional sobre projetos a serem implantados no próximo ano.

O primeiro grande movimento será a implantação do SIIGS – Telessaúde (Sistema Informatizado Integrado de Saúde), um investimento de R$ 1.750.000,00, conquistado por meio de emenda parlamentar da deputada federal Adriana Ventura. “Essa será a maior virada tecnológica da saúde pública adamantinense, conectando UBSs, Farmácia Municipal, CIS, Santa Casa e todos os fluxos internos, permitindo que a população tenha prontuário unificado, regulação organizada, agendamentos automatizados, histórico clínico confiável, rastreabilidade de atendimentos e uma fila de consultas e exames gerida com transparência”.

Ainda na Saúde, está prevista a inauguração do CIES (Centro Integrado de Especialidades em Saúde), que funcionará no antigo Postão em parceria com FAI e Santa Casa.

Outro projeto de impacto é a construção da pista de atletismo indoor, um investimento histórico de R$ 3.500.000,00, fruto de convênio assinado diretamente com o Governo do Estado. A pista permitirá treinos de alto rendimento, competições oficiais, formação de talentos e integração com programas escolares e sociais.

No campo da habitação, segundo a Administração, 2026 será marcado pela continuidade da política habitacional, com as 40 casas já autorizadas – investimento estimado entre R$ 6.400.000,00 a R$ 10.000.000,00 – e a expectativa de liberação de outras 120 casas – o que eleva esse potencial para até R$ 30 milhões.

“Também será apresentado à sociedade adamantinense o Parque Tecnológico de Adamantina, projeto já finalizado e apresentado ao senador e ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Astronauta Marcos Pontes, cuja avaliação técnica está em andamento”, revela.

Na área ambiental, aliada a reativação do Horto Florestal estará a consolidação da Usina de Resíduos da Construção Civil e a implantação definitiva do Programa Compostagem Cidadã.

Outra novidade para o próximo ano relatada pela Gestão Tiveron é a implantação do Gabinete Itinerante: é a Prefeitura indo até as pessoas, ouvindo demandas, acolhendo famílias e resolvendo problemas no território onde eles acontecem.

“Em 2026, veremos uma cidade mais tecnológica, mais humana, mais organizada, mais sustentável, mais esportiva, mais próxima das pessoas e com capacidade ampliada de gerar empregos, dignidade e desenvolvimento”, enfatiza o prefeito José Tiveron.

