Problemas elétricos causam evacuação da Prefeitura e Câmara de Adamantina

A sessão ordinária que seria realizada na noite de hoje precisou ser adiada

Problemas elétricos identificados ainda na manhã desta segunda-feira (1º) levaram à evacuação do prédio onde funcionam a Prefeitura e a Câmara Municipal de Adamantina.

A saída de servidores ocorreu por volta das 15h, após a chegada de equipes de eletricistas ao local.

Segundo apurado de forma extraoficial pelo Adamantina NET, a decisão de evacuar o prédio foi tomada como medida de segurança, tanto para proteger os funcionários quanto para viabilizar os serviços necessários na rede elétrica.

O presidente da Câmara Municipal, Eder Ruete, confirmou que, devido à situação, a sessão ordinária prevista para as 19h desta segunda-feira será adiada e remarcada nos próximos dias.

A reportagem solicitou informações adicionais à assessoria da Prefeitura e aguarda retorno.

Por: Redação – Foto: Adamantina NET



