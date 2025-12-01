Grave acidente mata motorista de carro no interior de SP; vítima ficou presa às ferragens

Um motorista morreu após ficar preso às ferragens do carro que dirigia em um grave acidente na Rodovia Washington Luís, (SP-310), nesta tarde de sexta-feira (28), em Ibaté (SP). A vítima foi identificada como Luiz Fernando da Silva, de 38 anos.
Segundo a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, Luiz, que era morador de Ibaté, colidiu contra a traseira de uma carreta por volta de 16h45, no sentido interior, no km 244.
De acordo com o motorista do caminhão, o acidente aconteceu quando ele parou no acostamento para comprar caldo de cana. A vítima perdeu o controle da direção e bateu contra a carreta.
As equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro e atendimento no local. O homem foi socorrido, mas não resistiu.
A faixa da direita foi interditada para os trabalhos de resgate e a rodovia apresenta congestionamento.
Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: Artesp/CCI