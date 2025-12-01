Motorista bêbado invade pista contrária e causa acidente

Um motorista ficou gravemente ferido após um acidente na Rodovia Romildo Prado, em Itatiba (SP), na manhã de sábado (29). Segundo o boletim de ocorrência, ele estava bêbado, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro carro.
Duas pessoas que estavam no veículo atingido não tiveram ferimentos. Já o motorista foi socorrido e levado para a Santa Casa de Itatiba, onde foi atendido e permaneceu internado.
Na unidade ele também realizou o teste do bafômetro, que indicou 0,85 mg/L. O valor é considerado como crime de trânsito pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
O motorista foi preso em flagrante e autuado por embriaguez ao volante. Ele permaneceu internado sob escolta policial, de acordo com o BO.
Por TV TEM – Foto: Jornal da Região/Divulgação