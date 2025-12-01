Acidente arranca porta de carro, tomba caminhão e deixa cinco feridos na BR-277, no Paraná

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-277 na tarde deste domingo (30) em Guarapuava, na região central do Paraná.
As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que afirma que um carro e um caminhão se envolveram em uma colisão transversal – ou seja, bateram de lado – em um trecho de pistas simples.
Com o impacto da batida, a porta do carro foi arrancada e a frente do veículo foi destruída. O caminhão tombou no canteiro lateral da rodovia.
O acidente aconteceu por volta das 15h30, no km 232 da rodovia.
O carro, de Guarapuava, tinha quatro ocupantes – e todos foram encaminhados para hospitais. O motorista, de 23 anos, teve lesões graves, assim como um dos passageiros. Os outros dois tiveram ferimentos leves, segundo a PRF.
O caminhão, de Matelândia, estava com o semirreboque carregado com milho. O motorista, de 57 anos, teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico no local.
A rodovia ficou totalmente interditada por cerca de duas horas até a remoção dos veículos, e foi liberada no final da tarde.
Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Por Millena Sartori, g1 PR – Foto: Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal