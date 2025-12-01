Mãe e filho morrem em acidente de carro na BR-277, no Paraná

Mãe e filho, de 62 e 38 anos, morreram em um acidente na BR-277, em Céu Azul, no oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (1º). Outras seis pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal no km 646 da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As identidades das vítimas não foram divulgadas.
Segundo a PRF, os dois carros bateram de frente quando um deles seguia no sentido Cascavel e o outro em direção à Foz do Iguaçu.
No veículo que estava a caminho de Cascavel, quatro pessoas viajavam, dois ocupantes morreram no local e duas foram socorridas em estado grave.
No outro carro, quatro pessoas tiveram ferimentos graves e receberam atendimento de equipes da concessionária EPR Iguaçu, que fez os primeiros socorros e encaminhou as vítimas para hospitais da região.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde e a identidade dos feridos, que foram levados para hospitais da região.
A rodovia está parcialmente interditada no sentido de Cascavel.
Por Marcos Landim, g1 PR e RPC – Foto: Polícia Rodoviária Federal