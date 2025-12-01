Mãe e filho morrem em acidente de carro na BR-277, no Paraná

Mãe e filho, de 62 e 38 anos, morreram em um acidente na BR-277, em Céu Azul, no oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (1º). Outras seis pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal no km 646 da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As identidades das vítimas não foram divulgadas.