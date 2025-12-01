Close Menu
Esporte

Parque Iguaçu FC vence de virada e se classifica para as semifinais da Copa Vovózão

AdamantinaNETPor 0

Após a derrota inesperada em seus dominios no domingo (23) contra Flórida Paulista por 1a 0, o Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças/ FS Telecomunicação se redimiu com a vitória de virada por 6 a 4, contra Rinópolis FC.

A importante vitória garantiu aos comandados do Rubira a classificação antecipada para as semifinais da 1ª Copa Inter Municipal Vovózão acima de 50 anos de Futebol Médio. Os gols foram marcados através dos jogadores Alessandro Bechara (3), Fortunato (2) e Ronaldo Tuiuiú

A oitava e última rodada realizada no domingo (30) no campo da Afupel teve ainda os seguintes resultados

O San líder San Remo EC/ Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Zé Valente/ Itamar Eletrecista/ Pro Luz/ Supermercado Godoy Rede Smart já classificado para as semifinais manteve sua liderança ao derrotar por 4 a 1, a CME de Osvaldo Cruz/ Vereador João da Água/ Juliano Pintor/ Barbearia Mir 13

Flórida Paulista FC e ABC FC Lucélia ficaram no empate em 3 a 3.

E encerrando a rodada o Parapuã FC enfrentou o Pracinha F.C e goleou por 6 a 0.

CLASSIFICAÇÃO

-San Remo – 18

-Parque Iguaçu – 15

-ABC de Lucélia – 14

-Parapuã – 9

-Rinópolis – 7

-Osvaldo Cruz – 7

-Flórida Paulista – 6

-Pracinha – 3

-ORGANIZAÇÃO / ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

COORDENAÇÃO

Julio José Moreno

 

-Na foto Ronaldo Dutra “Tuiuiu” que marcou gol e contribuiu para a vitória do Parque Iguaçu

 

Por: Jair Kbça

Share.