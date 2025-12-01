Close Menu
San Remo EC vence e mantem liderança na Copa Inter Municipal Vovózão de Futebol Médio

O San Remo EC/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Itamar Eletricista/ Zé Valente/Pro Luz / Supermercado Godoy, é o primeiro semifinalista da Copa Inter Municipal Vovózão acima de 50 anos de Futebol Médio.

A equipe manteve a liderança da competição ao vence o seu adversário a CME de Osvaldo Cruz.

O time do presidente Marcos Construtor derrotou por 4 a 1, os osvaldocruzense com os gols marcados através dos jogadores: Rogério Nino, Adriano Bombeiro, Alexandre FAI e outro contra.

A oitava e última rodada da 1ª fase encerrada no domingo (30) no campo da Afupel teve ainda os seguintes resultados.

O Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças/FS Telecomunicação garantiu sua classificação para as semifinais ao vencer por 6 a 4, o Rinópolis FC.

Flórida Paulista FC e ABC FC Lucélia ficaram no empate em 3 a 3.

E encerrando a rodada o Parapuã FC goleou o Pracinha FC pelo placar de 6 a 0.

CLASSIFICAÇÃO

-San Remo – 18

-Parque Iguaçu – 15

-ABC de Lucélia – 14

-Parapuã – 9

-Rinópolis – 7

-Osvaldo Cruz – 7

-Flórida Paulista – 6

-Pracinha – 3

-ORGANIZAÇÃO / ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

COORDENAÇÃO

Julio José Moreno

 

 

-Na foto, o meia atacante Alexandre FAI, do San Remo EC, fez o gol em sua estréia

Por: Jair Kbça

