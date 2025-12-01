Close Menu
Geral

Carreta carregada com 36 toneladas de laranja tomba e bloqueia rodovia no interior de SP

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Uma carreta carregada com 36 toneladas de laranja tombou na tarde deste sábado (29), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Duartina (SP).

Conforme a Artesp, o acidente aconteceu por volta de 14h, no km 374, quando o compartimento lateral, por motivos ainda desconhecidos, abriu, fazendo com que a carga de laranja caísse sobre a pista.

Com isso, o motorista perdeu o controle da direção, bateu a carreta na contenção do canteiro central e ficou tombado na pista.

Os dois sentidos da rodovia ficaram interditados, mas foram liberados para o tráfego no início de domingo (30).

Por g1 Bauru e Marília – Foto: Divulgação/Artesp

