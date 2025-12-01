Carreta carregada com 36 toneladas de laranja tomba e bloqueia rodovia no interior de SP

Uma carreta carregada com 36 toneladas de laranja tombou na tarde deste sábado (29), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Duartina (SP).
Conforme a Artesp, o acidente aconteceu por volta de 14h, no km 374, quando o compartimento lateral, por motivos ainda desconhecidos, abriu, fazendo com que a carga de laranja caísse sobre a pista.
Com isso, o motorista perdeu o controle da direção, bateu a carreta na contenção do canteiro central e ficou tombado na pista.
Os dois sentidos da rodovia ficaram interditados, mas foram liberados para o tráfego no início de domingo (30).
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Divulgação/Artesp