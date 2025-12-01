Dom Osvaldo Giuntini, bispo emérito de Marília, morre aos 89 anos

A Diocese de Marília anunciou, na tarde desta segunda-feira (1), o falecimento de Dom Osvaldo Giuntini, bispo emérito de Marília, aos 89 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficente da Universidade de Marília (HBU) desde 13 de novembro e morreu no início da tarde, no leito hospitalar.

Dom Osvaldo dedicou décadas de sua vida ao serviço pastoral na região e se tornou uma das figuras mais respeitadas da Igreja Católica no interior paulista. Sua atuação foi marcada pela proximidade com as comunidades, pelas ações de evangelização e pelo empenho na formação de novos agentes pastorais.

A Diocese informou que o funeral ocorrerá na Catedral Basílica de São Bento Abade, em Marília, com previsão para o início da noite desta segunda-feira. Detalhes sobre o velório e os ritos exequiais serão divulgados nos canais oficiais da instituição.

Em nota, a Diocese de Marília expressou pesar e pediu orações pelo descanso eterno do religioso, além de conforto aos familiares e fiéis. “Confiantes na vida eterna, elevemos preces aos céus pelo seu descanso eterno e pelo conforto de toda a Diocese de Marília, de seus familiares e dos amigos”, diz o texto assinado pelo Departamento Diocesano de Comunicação.

Nascido em 24 de outubro de 1936, Dom Osvaldo deixa um legado de fé, dedicação e serviço. A Igreja local e toda a comunidade católica lamentam sua partida e prestam homenagens a sua vida de missão. (Por: Folha Regional NET)