Prefeitura de Adamantina assina convênio para construção de 40 moradias do Minha Casa, Minha Vida

O investimento será de R$5.676.620,94 mais a contrapartida do município de 76.620,94 reais. A construção das casas será executada em uma área institucional onde há uma horta comunitária.

“O local foi escolhido por apresentar infraestrutura urbana já existente, não havendo necessidade de abertura de novas vias públicas, além de permitir o desmembramento dos lotes a partir de uma área já urbanizada”, explica Ricci.