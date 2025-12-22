Prefeitura de Adamantina assina convênio para construção de 40 moradias do Minha Casa, Minha Vida

Participaram do ato o prefeito José Carlos Martins Tiveron, o secretário de gabinete, Wilson Alcântara, o secretário de planejamento e desenvolvimento, André Ricci Júnior, a secretária de assistência social, Andreia Regina Ribeiro e os representantes da Caixa Econômica Federal, José Alexandre do Rego, superintendente de governo, Leandro Nunes Alvarenga, gerente de carteira e pessoa física e Rodrigo Mesquita Spolador, supervisor da Caixa em Adamantina.
O investimento será de R$5.676.620,94 mais a contrapartida do município de 76.620,94 reais. A construção das casas será executada em uma área institucional onde há uma horta comunitária.
“O local foi escolhido por apresentar infraestrutura urbana já existente, não havendo necessidade de abertura de novas vias públicas, além de permitir o desmembramento dos lotes a partir de uma área já urbanizada”, explica Ricci.
Ele acrescenta que essa decisão foi adotada com base em recomendação do próprio convênio, com o objetivo de evitar a necessidade de tramitação junto ao GRAPOHAB, procedimento que poderia atrasar significativamente o andamento do projeto.
“Com essa assinatura, o nosso município avança na oferta de moradia digna, fortalecendo a função social da habitação e retomando um movimento que há muito tempo não se concretiza nessa dimensão para atender famílias que aguardam oportunidade de acesso à casa própria”, afirma o prefeito José Carlos Martins Tiveron.
Entenda o processo de escolha efetuado pelo Ministérios das Cidades
Em 2025, Adamantina foi enquadrada e selecionada pelo Ministério das Cidades, conforme processo seletivo instituído pela Portaria MCID nº 892/2025, que previu o enquadramento de 60.069 unidades habitacionais em todo o país.
Deste total, 30 mil unidades habitacionais foram contratadas pelo Governo Federal. O estado de São Paulo recebeu 3900 e Adamantina foi contemplada com 40 moradias.
Encontro com a Sabesp
Além da assinatura do convênio, foi realizado ainda um encontro com a Sabesp pra tratar da instalação do reservatório na Praça Waldemar Romanini no Jardim Adamantina.
Reunião com moradores
Ainda na tarde desta segunda-feira (22), será realizada uma reunião com os moradores a fim de informar os trâmites que envolvem a construção das casas no local.