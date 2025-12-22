San Remo de Adamantina é vice-campeão da Copa Inter Municipal Vovózão de Futebol Médio

O bom goleiro Pedro Agra, deixou seu nome gravado na final da 2ª edição da Copa Inter Municipal Vovózão acima de 50 anos de Futebol Médio.

Mostrando toda sua experiência de um grande arqueiro, Pedro Agra além de praticar boas defesas durante o jogo foi fundamental nas cobranças de penalidades defendendo duas cobranças dos jogadores adversários, levando o ABC de Lucélia FC / NM Instalações Elétricas ao título de campeão da competição ao vencer nas penalidades por 2 a 1, o bom time do San Remo EC de Adamantina, após empatar em 3 a 3 no tempo normal.

A equipe do ABC de Lucélia, perdia por 3 a 1, e buscou o empate no final da partida. E conseguiu vencer nas penalidades. Com uma excelente campanha, a equipe do San Remo desta forma terminou com o vice campeonato.

ARBITRAGEM

José Paulo Quachio Jr. (Árbitro pertencente ao quadro da Federação Paulista de Futebol)

PARQUE IGUAÇU FC FICA EM 3° LUGAR

Mesmo desfalcado de vários jogadores o time do Parque Iguaçu FC Adamantina foi guerreiro em campo e ficou com o 3° lugar ao derrotar por 1 a 0, o Rinópolis FC. Com o gol marcado por Flávio Minatel.

Os organizadores fizeram a premiação do artilheiro Esquerdinha (8- gols do San Remo EC Adamantina) e o goleiro menos vazado Pedro Agra (ABC de Lucélia) além dos melhores jogadores da competição.

As disputas finais foram realizadas na manhã de domingo (21) no campo do Tênis Clube de Lucélia, que recebeu um bom número de esportista de Lucélia e cidades vizinhas.

ORGANIZAÇÃO

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia

Por: Jair Kbça

