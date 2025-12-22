Pacheco & Grion e Alta Paulista Corretora celebram conquistas de 2025 em confraternização regional

Por mais um ano, a Pacheco & Grion Corretora de Seguros, de Adamantina, e a Alta Paulista Corretora de Seguros, de Dracena, promoveram uma confraternização para celebrar as conquistas alcançadas ao longo de 2025. O evento foi realizado no último dia 6, no Clube dos XV.

A comemoração contou com a presença de funcionários e familiares, além de diretores e colaboradores de seguradoras parceiras e amigos, reforçando o clima de integração e reconhecimento.

Durante o encontro, os empresários Neto Grion, Juarez Grion e Sérgio Adalberto Saqueto agradeceram aos colaboradores pela dedicação e pelo empenho ao longo do ano. Eles também destacaram o compromisso com o atendimento diferenciado oferecido aos clientes, definidos como “nossos melhores parceiros”, ressaltando a importância da confiança e da parceria para os resultados obtidos.

Por: Impacto