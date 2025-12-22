Ameaças e violência doméstica levam à prisão em Adamantina

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (18) por violência doméstica, em ocorrência registrada na região central de Adamantina. A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h30.

No local, a vítima, uma mulher de 45 anos, foi encontrada do lado de fora do imóvel, com ferimento no queixo, relatando ter sido agredida com um soco pelo companheiro. O autor apresentava comportamento agressivo e passou a ameaçá-la mesmo na presença dos policiais, o que motivou a prisão em flagrante, com uso de algemas por segurança.

No interior da residência, com autorização da vítima, a PM apreendeu cerca de 19 gramas de substância semelhante à maconha, um frasco com aproximadamente 10 ml de esteroide anabolizante, além de uma faca e um martelo. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, com base na Lei Maria da Penha, e o homem permaneceu preso após audiência de custódia.

Conforme apurado, o mesmo indivíduo havia sido preso no dia 9 deste mês, em outra ocorrência familiar, quando foi registrado por porte de entorpecente, resistência e dano a uma viatura policial, tendo sido liberado à época após audiência de custódia. (Por: Redação)



