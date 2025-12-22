Câmara aprova título de Cidadão Adamantinense para Waldomiro Teixeira de Carvalho

Natural de Macaubal (SP), onde nasceu em 8 de agosto de 1955, Waldomiro chegou a Adamantina em dezembro de 1978, quando iniciou sua carreira profissional na empresa Ciba Geigy Química S.A. É formado em Engenharia Agronômica pela Faculdade Fundação Luiz Meneghel, de Bandeirantes (PR), em 1978, e possui MBA em Administração Cooperativista pela FEA/USP, campus de Ribeirão Preto.

Filho de Waldomiro Teixeira de Carvalho e Genny Carin Teixeira de Carvalho, é casado há 46 anos com Maristela Martins Dias de Carvalho. É pai de Waldomiro Teixeira de Carvalho Neto, Juliana Teixeira de Carvalho e João da Silva Dias Neto, e avô de Gabriela, João Antônio, Gustavo, Maria Antonella, Valentina e Waldomiro Carlo Dias.

Além da atuação profissional, Waldomiro também se dedica às atividades de agricultor e pecuarista. No campo social, é sócio fundador do Sicoob Nosso e integrante da Loja Maçônica Estrela de Adamantina, na qual foi iniciado em 1983.

Atualmente, sob sua gestão, a Camda conta com mais de 970 colaboradores e atende mais de 29 mil cooperados. A cooperativa mantém uma gestão pautada no cooperativismo, com foco no cooperado como parceiro essencial, oferecendo assistência técnica personalizada diretamente nas propriedades e acompanhando de perto as demandas do setor produtivo.

A concessão do título de Cidadão Adamantinense reconhece a contribuição de Waldomiro Teixeira de Carvalho Júnior para o desenvolvimento econômico, social e cooperativista de Adamantina e de toda a região.