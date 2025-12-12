PAULISTA VEÍCULOS: condições especiais para começar 2026 acelerando

A Paulista Veículos, tradicional empresa do setor automotivo em Adamantina, inicia o fim de ano com uma grande novidade: condições especiais para quem deseja começar 2026 acelerando um novo carro.

Com décadas de confiança e credibilidade, a loja oferece as melhores oportunidades para os clientes da cidade e de toda a região.

Sob a direção do “Zé”, a Paulista Veículos se consolidou como referência na compra e venda de veículos seminovos, reunindo diversas marcas e modelos cuidadosamente selecionados. São milhares de negócios realizados ao longo de sua trajetória, sempre prezando pela transparência, qualidade e atendimento diferenciado.

Localizada na entrada da cidade, na avenida Marechal Castelo Branco, a loja mantém um estoque variado para todos os perfis de clientes — desde quem busca economia até quem procura um modelo mais completo. E, para este fim de ano, a unidade preparou condições facilitadas de financiamento, avaliações especiais e vantagens exclusivas para quem fechar negócio.

A Paulista Veículos está na av. Mal. Castelo Branco, 611 – Vila Jamil de Lima, Adamantina, com atendimento pelo telefone (18) 99707-7977.

Quem deseja começar 2026 acelerando, com segurança e confiança, encontra na Paulista Veículos a melhor direção.

.