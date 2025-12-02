2º Encontro “Resgatando Tradições Rurais” do Boteco do Pavão em Adamantina

Evento acontece no próximo domingo



O Bairro do Pavão, em Adamantina, receberá no próximo domingo, 14 de dezembro, o 2º Encontro Resgatando Tradições Rurais do Boteco do Pavão.

A programação terá início às 10h, com o Encontro de Cavaleiros, reunindo participantes de toda a região. A partir das 12h30, será servido o almoço, para o qual as pulseiras já estão sendo comercializadas.

A primeira edição, realizada no ano passado, foi marcada por grande público e total aprovação, consolidando o evento como uma das celebrações rurais do município.



As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (18) 99759-8773.