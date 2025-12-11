Close Menu
Prefeitura de Adamantina prorroga até sexta-feira (12) prazo para empresas participarem do “Concurso Natal Mágico”

As empresas que desejam participar do “Concurso Natal Mágico 2025” tem até sexta-feira (12) para efetivarem a inscrição tanto por meio do https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfePTV_q7phw754hLDVJCp-Q2QyYkTbkwa5w33Ba2XaFd-YFA/viewform?usp=dialog ou ainda presencialmente no Paço Municipal.

A iniciativa é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e tem como objetivo fomentar o comércio e estimular novos negócios.

As empresas que podem participar do Concurso Natal Mágico são:
– Comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa no ato da inscrição, como MEI, micro ou pequena empresa.
 
– Comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa e como empresa de médio ou grande porte.
 
No ato da inscrição a empresa deve anexar o cartão CNPJ que especifica em qual das modalidades a empresa será inscrita. A não apresentação desclassifica a empresa.

Avaliação das lojas participantes
A comissão julgadora visitará as lojas participantes entre os dias 11 a 17 de dezembro para avaliação dos critérios: criatividade, beleza, originalidade e sustentabilidade ambiental.

Premiação
 
A iniciativa premiará os mais bem classificados com o valor de R$25 mil divididos entre os que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar.
 
Para as empresas de médio ou grande porte que participarem do concurso, os prêmios serão os seguintes:
I – 1º Lugar – R$ 8.000,00 (oito mil reais);
II – 2º Lugar – R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);
III – 3º Lugar – R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
§ 2º Para as empresas MEI, Micro ou Pequenas Empresas que participarem do concurso, os prêmios serão os seguintes:
I – 1º Lugar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
II – 2º Lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
III – 3º Lugar – R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Jornalista Natacha Dominato
.
