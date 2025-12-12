ARTIGO: Desencontros com as “casas de madeira” em terras provincianas…

“As Construções modernas estão baseadas, estrutural e tecnicamente, nas antigas estruturas de casas de madeira e até nos tradicionais conceitos de abrigo e proteção das primitivas construções, que satisfaziam as exigências mais elementares e cujas características essenciais perduram até aos nossos dias”. (Nuno Rebocho)

Faz alguns anos que venho percebendo que o passado anda desaparecendo das ruas, avenidas e ladeiras provincianas, isso mesmo, pois, tais desencontros estão relacionados com as denominadas “casas de madeira” e assim por diante…

Pode-se, também, escrever que essas “casas de madeira”, estão sumindo da maioria das cidades em níveis regional, estadual e nacional, tendo em vista que o tal do desenvolvimento propõe novas possibilidades de moradia no cenário mundial…

Mesmo assim, torna-se mais do que interessante estar em conexão com essas “casas de madeira”, tendo em vista muitas registram aspectos históricos do período em que foram planejadas e construídas, sempre com algum toque aqui ou ali para ficar diferente do vizinho e ponto quase final…

Na região central da Província, existem diversas “casas de madeira” para um olhar além deste tempo que se chama hoje, portanto, solicito que o/a leitor/as deste texto, caso se interesse pelo tema, procure prestar atenção nestas “casas” quando estiver andando ou rodando pelas ruas, avenidas ou ladeiras provincianas…

Além do mais ou de menos, sempre é tempo de buscar pelo olhar outras possibilidades relacionadas com essas “casas de madeira”, pois, até onde estou sabendo, muitos moradores estão residindo nas mesmas desde a construção das mesmas…

Tais considerações são necessárias, tendo em vista que a maioria das pessoas estão interessadas nos novos projetos residenciais assinados pelos profissionais da área, mesmo assim, cada qual deve procurar estar atento ao passado para tentar entender o presente na perspectiva do futuro…

Lembro, também, que em um outro tempo um acadêmico do curso de História, buscava pesquisar temas e temáticas relacionadas com “casas pioneiras”, considerando que as mesmas registram fatos históricos por meio das “madeiras” que foram utilizadas nas suas construções…

Espera-se que outras pessoas, ainda, de um jeito ou de outro, possam-se interessar pelas “casas de madeira” que teimam em “ficar de pé”, haja vista a importância dessas “casas” para abrigarem seus moradores como uma “marca mais do que registrada” frente ao avanço da especulação imobiliária na Província…

Torna-se lamentável o desinteresse do poder público quanto aos aspectos desta arquitetura patrocinada pelas “casas de madeira” que estão nos quatro cantos provincianos, porém, entendo que tudo pode ser uma “questão de tempo” para que o presente esqueça a importância do passado neste cenário que envolve fatos históricos…

Portanto, faz-se mais do que necessário que o “poder público”, bem como, os cursos oferecidos pelas “paredes cinzas” afins aos interesses que vão além do “ensino”, isso e, por meio das atividades de “pesquisa e extensão”, desenvolvam parcerias buscando a preservação deste cenário histórico…

Porém, como sempre, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

