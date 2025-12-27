Moradora de Planalto, no Paraná, é contemplada com prêmio de R$ 1 milhão da campanha Poupança Premiada

Sicredi encerra 2025 com sorteio final da campanha, que distribuiu mais de R$ 4,2 milhões ao longo do ano para associados da instituição financeira cooperativa

A 10ª edição da campanha Poupança Premiada encerrou 2025 com a entrega do prêmio máximo de R$ 1 milhão para Rosenilde de Santi, moradora de Planalto (PR) e caixa de um posto de combustíveis. A entrega simbólica aconteceu na última semana e marcou o encerramento de uma edição que mobilizou mais de 1,2 milhão de associados nos estados do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro, gerando mais de 224 milhões de números da sorte emitidos.

A entrega do cheque simbólico ocorreu no local de trabalho da ganhadora e foi marcada por emoção e surpresa. “Eu nunca imaginava. A gente sempre quer ganhar, qualquer prêmio é bem-vindo, mas um milhão pra gente… eu não imaginava mesmo. As pernas ficaram trêmulas”, relatou Rosenilde. Segundo ela, o momento só fez sentido quando viu o filho e o marido entre as pessoas que acompanhavam a carreata que marcou a entrega do prêmio. “Daí caiu a ficha. Só tenho a agradecer a Deus e ao Sicredi pela oportunidade. Vai mudar muito a nossa vida e vou ter que pensar qual sonho escolher para realizar, são muitos. Mas acredito que parte vou aplicar no Sicredi, porque quem coopera, cresce.”

A gerente da agência Sicredi de Planalto, Eliane Terezinha Grigol Gruhn, destacou o significado da premiação para o município. “É uma satisfação que não tem como descrever em palavras. Essa campanha teve ganhadores ao longo de todo o ano, inclusive na região, e agora o prêmio máximo saiu para Planalto. Essa agência sempre foi pé-quente e vai continuar sendo”, afirmou.

O presidente da Sicredi Fronteiras PR/SC/SP, José César Wunsch, reforçou a relevância da campanha e o simbolismo da premiação para a cooperativa, que celebra 35 anos de fundação em 2025. “Foram sorteios mensais e grandes prêmios de 500 mil e 1 milhão de reais. Para nós, é uma satisfação anunciar que contemplamos associados da nossa cooperativa com os dois maiores prêmios, primeiro na cidade de Capanema e agora em Planalto, municípios pioneiros do cooperativismo”, destacou.

Segundo o presidente, a entrega representa um marco histórico. “Fica registrado na história da Cooperativa. Tenho certeza de que isso fará diferença na vida da Rosenilde, do marido e do filho. A cooperativa estará sempre junto para orientar sobre o melhor investimento, fazendo com que a economia permaneça na região onde é gerada”, completou.

Poupança e prosperidade



A poupança é um dos produtos financeiros mais utilizados pelos brasileiros na busca pela estabilidade financeira. Levantamento de 2025 da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) aponta que cerca de 32 milhões de pessoas aplicam exclusivamente na poupança, em razão da facilidade, da praticidade e da autonomia que o produto oferece. Trata-se de uma solução para quem deseja incorporar à rotina o hábito de investir de forma simples, associado a um objetivo amplamente compartilhado: a prosperidade.

O conceito de prosperidade assume diferentes significados. Para alguns, está relacionado à saúde; para outros, ao sentimento de pertencimento à comunidade. Há, porém, um elemento recorrente: a vida financeira. Estudo realizado pelo Sicredi em parceria com o instituto Datafolha, divulgado no início de dezembro, indica que a dimensão econômica aparece como o principal significado de prosperidade para os brasileiros, com relevância de 39%.

O levantamento também revela o papel do cooperativismo nesse contexto. Entre os entrevistados ligados a cooperativas de crédito, 86% se consideram prósperos — índice que chega a 92% entre associados do Sicredi.

Ainda assim, prosperar financeiramente não é simples para todos. Segundo a pesquisa, 47% da população afirma enfrentar dificuldades para alcançar esse objetivo, reflexo dos desafios do mercado de trabalho e da insegurança na gestão do dinheiro. Nesse cenário, a poupança do Sicredi se apresenta como uma alternativa segura e acessível, ao oferecer apoio e autonomia para que o associado inicie sua jornada financeira com mais tranquilidade.

Benefícios para quem deseja começar a investir

A gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Cássia Zandoná França, destaca o impacto do investimento na vida financeira dos associados. “Ter um planejamento bem definido e metas claras é essencial para alcançar a prosperidade financeira. A poupança surge como uma solução simples para o dia a dia, ajudando a criar o hábito de investir e planejar de forma contínua”, observa.

Entre os principais benefícios do produto estão a isenção de Imposto de Renda e de IOF para pessoa física, a liquidez diária, o valor mínimo de R$ 1 para aplicações — programadas ou manuais — e a possibilidade de abertura de conta de forma 100% digital. Essas características reforçam a acessibilidade, a praticidade e a segurança da poupança como instrumento de organização financeira.

