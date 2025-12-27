Cinco pessoas morrem em grave acidente envolvendo três carros no Paraná

Cinco pessoas morreram em um grave acidente envolvendo três veículos na quarta-feira (24), véspera de Natal, em Ampére, no Sudoeste do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 17h, na PR-182.
Um casal de 20 anos, que estava em um dos veículos teve ferimentos e foi levado para o hospital. Com o impacto, o carro teve o motor arrancado.
Não há informações de como o acidente aconteceu.
Três vítimas eram da mesma família e estavam em um dos carros. Morreram no local o motorista João Batista dos Santos, Balthazar Joaquim dos Santos e Maria Rita Gerônimo dos Santos. Uma menina de 12 anos ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital e Maternidade Santa Rita.