PM morre após viatura cair em ribanceira durante perseguição a motociclista, que também morreu

Uma perseguição terminou na morte de um policial militar e de um motociclista na madrugada desta quinta-feira (25), em Curitiba. O caso aconteceu por volta da 1h18, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).
Segundo apurou a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, os agentes da Polícia Militar (PM-PR) perseguiam um motociclista por uma rua que está em obras.
Durante o trajeto, em um trecho com baixa visibilidade por causa da escuridão, o motociclista e a viatura não conseguiram fazer uma curva, seguiram reto e caíram em uma ribanceira.