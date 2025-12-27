Incêndio destrói picape às margens da Plácido Rocha em Adamantina

Uma picape VW Amarok foi encontrada totalmente destruída pelo fogo nas proximidades da Rodovia Plácido Rocha, em Adamantina, na manhã deste sábado (27). Um morador do bairro Lagoa Seca, que passava pela estrada vicinal e percebeu o veículo em chamas.

A equipe se deslocou até o endereço indicado. O automóvel estava em uma via de terra com acesso no km 12, em área cercada por plantações de cana-de-açúcar. No momento da verificação, por volta das 9h, não havia nenhuma pessoa no local e o fogo já havia sido controlado, restando apenas a estrutura carbonizada do veículo.

Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio. De acordo com levantamentos iniciais, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar não foram acionados para atendimento da ocorrência. Consultas realizadas com base na placa indicam que o veículo possui registro no município de Adamantina. (Por: Redação – Com informações e foto do Siga Mais)



