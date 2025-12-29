Adolescente de 15 anos é suspeito de estupro de vulnerável em Adamantina

Na manhã desta segunda-feira (29), por volta das 10h45, a Polícia Militar de Adamantina localizou um adolescente de 15 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu no bairro Mário Covas, após informações obtidas junto à DIG (Delegacia de Investigações Gerais).
O caso chegou ao conhecimento dos militares durante o esclarecimento de uma ocorrência de furto, praticado no Parque Tangará pelo irmão do adolescente investigado pelo crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal (crime de estupro de vulnerável), que ocorreu anteriormente em uma unidade de acolhimento de menores da cidade.
O CRIME E A INVESTIGAÇÃO
De acordo com o histórico policial, o crime teria sido praticado contra outro adolescente, de 13 anos, também do sexo masculino. Na época dos fatos, o suspeito – que já é conhecido nos meios policiais – não havia sido localizado.
Nesta segunda-feira, após ser encontrado, o adolescente foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), acompanhado por seu irmão, seu responsável legal. A Delegada titular acionou as responsáveis pela unidade de acolhimento para os procedimentos de oitiva e formalização do registro.
COMPROVAÇÃO PERICIAL
Segundo o boletim de ocorrência, um ponto determinante para a investigação foi a conclusão do laudo sexológico realizado na vítima. O exame apresentou resultado positivo, confirmando a ocorrência de conjunção carnal ou ato libidinoso compatível com a denúncia, o que ratifica a materialidade do crime.
PRÓXIMOS PASSOS
Diante das provas, a Promotoria de Justiça foi cientificada sobre o caso para avaliar o pedido de internação do infrator, conforme estabelece o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
O Ministério Público manifestou que a medida de internação deverá ser requerida formalmente, com a possibilidade de expedição do mandado judicial nos próximos dias. Por ora, devido aos trâmites processuais e à inexistência de mandado de prisão imediato no momento da abordagem, o adolescente foi liberado sob a custódia de seu responsável legal. (Por: Impacto Notícias – Foto: Reprodução)