Ex-jogador Edu Dracena foi a atração de jogo amistoso em Adamantina

O ex zagueiro Edu Dracena que jogou em grandes equipes do futebol brasileiro e do exterior, como Guarani FC de Campinas, Cruzeiro, Fenerbahçe da Turquia, Santos FC, SC. Corinthians e S.E. Palmeiras, jogador de vários títulos conquistados em sua carreira e que chegou até a mesmo na seleção brasileira, foi uma das atrações do Jogo de Amigos, que aconteceu em Adamantina.

Edu Dracena que é atualmente é comentarista esportivo na TV Bandeirantes, juntamente com seus filhos e outros jogadores estiveram participando da partida de confraternização entre amigos e convidados para momentos de lazer e descontração.

O evento esportivo aconteceu no sábado (27), no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo em Adamantina e terminou com o empate em 1 a 1, reunindo grande número de esportistas da Cidade Jóia e cidades da região, se tornando uma grande festa esportiva.

A estrela do evento, Edu Dracena foi muito atencioso com todos os presentes, concedendo entrevistas para a imprensa local e regional, bem como tirando inúmeras fotos, registrando o momento especial no futebol de Adamantina.

Segundo o organizador Rildo Araújo “Xapuri” o intuito deste evento foi de incentivar a pratica esportiva e bons momentos de lazer, recreação e confraternização entre amigos.

Além de Rildo o evento conta com colaboração Luis Alexandre Hagui (Xandy) (Secretário de Esportes), Ronaldo Dutra “Tuiuiú”, Poder Judiciário, entre outros. O prefeito José Tiveron também esteve presente no Estádio Municipal.

