Câmara autoriza Prefeitura buscar empréstimo para melhorar a coleta de lixo

A Câmara Municipal de Adamantina aprovou, durante a sessão ordinária realizada no último dia 15 de dezembro, o Projeto de Lei nº 078, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo. O financiamento poderá chegar ao montante de R$ 2,1 milhões e será destinado à aquisição de três caminhões coletores compactadores de lixo.

De acordo com a justificativa encaminhada pela Prefeitura ao Legislativo, os novos veículos serão incorporados à frota municipal com o objetivo de ampliar a capacidade operacional do serviço e melhorar a regularidade da coleta em toda a cidade. Atualmente, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços conta com cinco caminhões compactadores para atender à demanda do município.

Ainda segundo o Executivo, a limitação da frota faz com que, em alguns pontos, seja necessário o amontoamento prévio de resíduos nas vias públicas, prática considerada ultrapassada e que gera transtornos, como o espalhamento do lixo por animais soltos, prejuízos à limpeza urbana e riscos à saúde pública.

Com a aquisição dos três novos caminhões, a Prefeitura prevê a reorganização dos setores de coleta e a criação de novos roteiros operacionais, priorizando o recolhimento direto porta a porta. A medida deve eliminar a necessidade de pontos de acúmulo de resíduos, além de proporcionar ganhos em eficiência, maior segurança aos servidores e melhoria das condições sanitárias no município.

Por Impacto Notícias