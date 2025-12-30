Escola Fleurides insere oito alunos no mercado de trabalho pelo BEEM

A Escola Estadual Profª Fleurides Cavallini Menechino, de Adamantina, alcançou mais um resultado positivo na formação profissional de seus alunos. Oito estudantes do curso técnico em administração foram inseridos no mercado de trabalho por meio do Programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que aproxima a escola da prática profissional.

A articulação junto às empresas concedentes foi conduzida pela diretora da unidade, Tatiani Ayachi, em parceria com a professora Ângela Rocha Soubhie, que atua no Projeto de Apoio ao Estudante do Ensino Técnico (PAEET). O trabalho conjunto tem ampliado as oportunidades de acesso ao primeiro emprego para os jovens matriculados no curso técnico.

A ação reforça o compromisso da escola com uma formação de qualidade, voltada não apenas ao aprendizado teórico, mas também ao desenvolvimento pessoal, profissional e social dos estudantes.

PROGRAMA BEEM AMPLIA OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO

O BEEM é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e oferece estágios remunerados a alunos do Ensino Médio Técnico, em parceria com empresas paulistas. O investimento estadual no programa já soma R$ 20,8 milhões.

Até o início de dezembro, mais de 2.900 empresas estavam conveniadas. A previsão é de que o programa encerre 2025 com cerca de 10 mil estagiários contratados e alcance aproximadamente 30 mil jovens atendidos em 2026.

Podem participar estudantes das 2ª e 3ª séries do itinerário de formação técnica profissional, com idade mínima de 16 anos, frequência escolar igual ou superior a 85% e participação no Provão Paulista Seriado no ano anterior à seleção. As bolsas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, conforme a carga horária e o curso.

Nos seis primeiros meses, o pagamento é realizado pela Seduc-SP, que também garante seguro contra acidentes pessoais. Após esse período, os contratos podem ser efetivados diretamente pelas empresas parceiras.