Morador de Adamantina morre em acidente no Paraná

Um morador de Adamantina, Rodrigo João Gomes, de 42 anos — conhecido como “Farinha” — morreu nesta segunda-feira (1º) após um grave acidente na BR-369, perto da antiga praça de pedágio de Campo Mourão, no Paraná. Ele era bastante conhecido no setor gastronómico local, tendo trabalhado em vários restaurantes e sido sócio de uma pizzaria na Praça Prestes Maia.

Segundo informações preliminares, o carro conduzido por Rodrigo pode ter aquaplanado, saído da pista e caído em uma ribanceira, capotando várias vezes. Quando as equipas de resgate chegaram, ele já estava sem vida. A Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram a perícia no local, e o corpo foi levado ao IML de Campo Mourão.

O velório deverá ocorrer no Memorial Flor de Lótus, em Adamantina, a partir das 11h, dependendo da liberação do corpo. O sepultamento está previsto para as 16h30.