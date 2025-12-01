FAI realiza Vestibular Geral para mais de 1,8 mil candidatos

O Centro Universitário de Adamantina aplicou neste domingo, 30 de novembro, a prova do Processo Seletivo (Vestibular) 2026. A avaliação movimentou o Campus II da instituição, com o total de 1807 inscritos que concorrem a vagas nos diversos cursos oferecidos pela instituição.

Os portões foram fechados pontualmente às 9h e os estudantes tiveram até as 13h para concluir o exame. A seleção, regida pelo Edital nº 028/2025, é composta por uma fase única, contendo uma Prova de Conhecimentos Gerais com 60 questões objetivas, além de uma Redação.

Neste processo seletivo, a FAI ofereceu vagas distribuídas entre 25 cursos de graduação nas áreas de Humanas, Saúde e Exatas. A prova aplicada neste domingo contemplou todos os cursos da instituição, com exceção de Medicina. Para os candidatos a este curso específico, o processo seletivo ocorrerá em data própria, agendada para o próximo domingo, 7 de dezembro.

Pré-prova

O clima antes da prova era de expectativa e definição de futuro. Pouco antes do início do exame, as candidatas Maria Eduarda, de Lucélia, e Ana Júlia, de Flórida Paulista, contaram nas redes sociais da FAI o que motivou a escolha pelo curso de Pedagogia.

Ana Júlia destacou a influência de quem já passou pela instituição e teve sucesso profissional. “Escolhi Pedagogia porque é um curso muito bom. A minha sogra fez aqui e ela falou que é bom. Hoje ela já é coordenadora de escola, ela está evoluindo bastante e diz que o curso é muito bom”, comentou.

Para Maria Eduarda, a decisão também veio de casa, somada à afinidade pessoal. “Minha família também é toda de Pedagogia e eu gosto muito de criança, por isso eu quero fazer este curso”, destacou a candidata.

Resultados e Matrículas

O gabarito oficial da prova já pode ser conferido no site da FAI. E, de acordo com o cronograma oficial, os candidatos devem ficar atentos à divulgação das classificações, prevista para o dia 10 de dezembro.

Os aprovados em primeira chamada deverão efetuar a matrícula entre os dias 11 e 19 de dezembro. O procedimento poderá ser realizado de forma presencial, na Secretaria do Campus I, ou online, através da página www.fai.com.br/matricula.

Outras informações sobre documentos necessários e detalhes do processo podem ser consultadas no edital.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP – Crédito das fotos: Jéssica Nakadaira/FAI