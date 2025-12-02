Câmara solicita informações sobre manutenção e segurança dos parquinhos infantis da cidade

O Requerimento nº 224/2025, aprovado durante a sessão ordinária da última segunda-feira (17) na Câmara Municipal de Adamantina, pede esclarecimentos à Secretaria de Obras e Serviços sobre a situação dos parquinhos infantis distribuídos pela cidade. A iniciativa surge após uma série de indicações apresentadas nos últimos meses por diferentes vereadores, apontando falhas na manutenção e a necessidade urgente de reparos e substituição de equipamentos em vários bairros.

O documento solicita detalhes sobre qual setor é responsável pelos serviços de conservação, além do número de servidores que compõem a equipe encarregada dessas ações. Também requer informações sobre a existência de relatórios atualizados que indiquem as condições estruturais de cada parquinho, incluindo diagnósticos técnicos recentes.

As autoras do requerimento, vereadoras Gabi Calil e Marta Almeida, pedem ainda esclarecimentos sobre o planejamento oficial para 2025 e 2026, como um cronograma formal de manutenção, os serviços executados nos últimos 11 meses e os locais atendidos nesse período. Outro ponto apresentado é a necessidade de conhecer a previsão orçamentária específica destinada à manutenção ou substituição de brinquedos infantis no exercício atual.

O texto também questiona se há inspeções técnicas periódicas para verificar riscos como ferrugem, peças soltas, madeira comprometida, superfícies quebradas ou outros danos que possam colocar as crianças em perigo. As vereadoras solicitaram ainda informação sobre a data da última vistoria realizada em cada parquinho e se existe parceria com engenheiros ou profissionais habilitados para avaliações estruturais.

“Apesar das inúmeras solicitações encaminhadas ao Executivo, muitos parquinhos continuam apresentando problemas que comprometem a segurança e o uso comunitário”, disseram Gabi e Martinha, que agora aguardarão as respostas oficiais do Executivo.

Por Folha Regional Adamantina

