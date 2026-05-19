Empresária perde controle de veículo e acidente envolve três carros em Adamantina

Uma empresária ficou em estado de choque após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira, na Vila Cicma, em Adamantina. O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Miguel Veiga com a Rua Heitor Freire.

Segundo informações de populares e testemunhas que estavam no local, e também do Corpo de Bombeiros, a empresária conduzia um Chevrolet Cobalt prata no sentido bairro-centro quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção.

O veículo atingiu um Hyundai HB20, que acabou sendo arremessado alguns metros à frente e colidiu contra um terceiro carro. Após o impacto, o Cobalt ainda rodou na via e bateu em uma placa localizada no lado oposto da via.



A força da colisão foi tão intensa que os airbags do veículo foram acionados.

A condutora foi retirada do automóvel em segurança e não apresentava ferimentos aparentes, porém estava bastante abalada emocionalmente. Ela recebeu atendimento da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Pronto-Socorro para avaliação médica.

As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo deverão ser apuradas.

FOTOS: Victor Leonardo / VLéo – Adamantina – Cedida

