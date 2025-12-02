Licitação da Prefeitura autoriza concessão do barracão do IBC com quase 8 mil metros quadrados por até 30 anos

Está aberto o processo licitatório na modalidade concorrência pública para concessão do antigo prédio do IBC (Instituto Brasileiro do Café), localizado no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Tetsushi Haga, próximo ao campo da ACREA (Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de Adamantina.

A Prefeitura do Município divulgou o edital com todas as informações no link https://www.adamantina.sp.gov.br/portal/editais/0/1/1752/

“A concessão do galpão, com quase 8 mil metros quadrados de área construída e mais de 17 mil metros quadrados de área total, é pelo período de 15 anos, renovável por igual prazo”, informou lembrou o secretário municipal de desenvolvimento econômico Carlão Barbosa.

No último dia 19 de novembro,foi aberta a visitação para as empresas interessadas em conhecer o imóvel e participar da licitação. Basta entrar em contato com o Departamento de Patrimônio e fazer o agendamento do horário, no telefone 3502 9006.

O secretário lembrou ainda que o processo avançou após a conclusão dos estudos técnicos preliminares e aprovação da Câmara Municipal, que permitiram a publicação do Projeto de Lei autorizando a licitação do imóvel.

De acordo com informações da Administração Municipal, o imóvel, doado ao município pela União em abril de 2024, ainda estava ocupado por uma empresa do setor têxtil que entrou em falência, deixando no local equipamentos de costura industrial, tecidos e outros bens. Todo o material ficou sob responsabilidade judicial para posterior venda e destinação dos valores aos funcionários da empresa. Em setembro de 2025, parte dos equipamentos começou a ser retirada e comercializada, porém ainda restavam itens no galpão. A Prefeitura requisitou a completa desocupação do espaço, e a remoção vem ocorrendo gradualmente, semana após semana.

Por Folha Regional Adamantina

