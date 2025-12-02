Obras de recuperação da ferrovia entre Bauru e Panorama avançam com diversas frentes de trabalho

As obras de recuperação da ferrovia no trecho entre Bauru e Panorama seguem em andamento com 30 frentes de trabalho ativas.

A concessionária Rumo, responsável pela Malha Paulista, prevê que o transporte ferroviário de cargas seja totalmente reativado em 2028.

Segundo a Rumo, as obras de reativação começaram em junho de 2024 e fazem parte da renovação do contrato da concessionária, estendido por mais 30 anos. Além disso, informou que essa modernização faz parte da terceira etapa das obras. Quando concluída, a ferrovia será usada exclusivamente para o transporte de cargas na região.

A empresa informou que, no momento, atua em serviços de limpeza da vegetação e desobstrução da via nos trechos de Avaí a Gália, além da recuperação e correção de erosões em Bauru, Herculândia e Avaí.

O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias Paulistas (Sindipaulista), Arnaldo Pitana, explica que o avanço da obra é essencial para modernizar a estrutura e permitir a circulação dos trens atuais.

“Os vagões da época da Fepasa eram 45 toneladas, 60 toneladas. Hoje, os vagões têm 130 toneladas. Os trens-tipo eram 10 vagões, hoje são 135 vagões, com 4 ou 5 locomotivas de 180 toneladas cada trem. Então, essa estrutura que está aí hoje, o lastro da via, não suporta mais esse tipo de trem.”

O diretor regional do Sindipaulista, Jorge Luiz Martinelo, afirma que a reativação é esperada há anos.

“A reativação da ferrovia em si, para Bauru e para a região, para o estado todo, é excelente. Precisávamos disso aí há muito tempo, temos condições de ter cargas suficientes para poder escoar, não só a área de passageiro, mas carga também”, finaliza.

Por G1 Bauru e Marília

.