Velório do Bispo Dom Osvaldo acontece na Catedral de São Bento em Marília e sepultamento será às 16h

Na noite desta segunda-feira (1º), por volta das 21h, o corpo do bispo emérito de Marília, Dom Osvaldo Giuntini, chegou na Igreja Catedral de São Bento Abade, em Marília.

A chegada do féretro foi acompanhada pelas orações dos fiéis, ministros ordenados e de religiosos. Logo após, uma primeira Missa foi presidida pelo bispo diocesano de Marília, Dom Luiz Antonio Cipolini.

“Nestes 12 anos que convivi com Dom Osvaldo sempre contei com a sua oração pela Diocese e nestes últimos dias ele nos deu a oportunidade de rezar por ele. Ele que tanto rezou por nós também recebeu as nossas orações”, ressaltou Dom Luiz ao falar que a esperança dos cristãos não decepciona e ao lembrar do testemunho orante de Dom Osvaldo neste seu tempo como bispo emérito.

Ao longo da noite e também pela madrugada ocorreram alguns momentos de oração por Dom Osvaldo. Outras duas missas de corpo presente serão celebradas nesta terça-feira, dia 2, às 9h e ao meio-dia.

Às 16h, ocorrerá a Missa com o rito exequial seguida do sepultamento na cripta da Catedral.

Foto: Érica Montilha I Colaboração Diocese de Marília

