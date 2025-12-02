Com abordagens em Adamantina, ocorrência termina três presos, carro, arma e contrabando apreendido

Nesta terça-feira (2), a Polícia Militar (PM) realizou uma operação complexa na região de Adamantina, mobilizada após um disparo de arma de fogo na SP-294, que feriu o condutor de uma caminhonete Chevrolet S10 perto do pedágio de Pacaembu.

Segundo a polícia, a ação policial resultou na prisão de dois homens e uma mulher, na recuperação de um veículo roubado (Chevrolet Spin), na apreensão de outros dois veículos (S10 e GM Tracker), uma arma calibre .38 com munições e cigarros contrabandeados.

A polícia informou que o motorista da Tracker, pai de uma vítima de roubo de veículos (Spin e Vectra) em Presidente Epitácio, estava monitorando a rota dos ladrões.

Ele e sua esposa perseguiram a S10 e o Vectra roubados. O condutor da S10 atirou primeiro contra a Tracker, e o motorista da Tracker revidou, ferindo o condutor da S10, consta na ocorrência.

O condutor da S10, detido no local, teve prisão em flagrante decretada por roubo de veículo.

O motorista da Tracker foi autuado por porte ilegal de arma de fogo após confessar ter descartado o revólver usado no revide.

A esposa tentou seguir o Vectra, mas o condutor a atingiu, fugindo.

Mais tarde, o Chevrolet Spin roubado foi localizado abandonado entre Pracinha e Martinópolis com munições e caixas de cigarros dentro, mas o motorista fugiu para uma área de mata e não foi encontrado, mesmo com apoio aéreo.

Os presos e os objetos apreendidos ficaram à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. (Por: Redação)



