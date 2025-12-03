Alunos da Escola Helen Keller visitam Base de Aviação da Polícia Militar em Presidente Prudente

Alunos do 7º ano da Escola Estadual Helen Keller, de Adamantina, participaram na manhã desta terça-feira (3) de uma visita técnica à Base de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, localizada em Presidente Prudente, onde está sediado o Helicóptero Águia. A atividade integrou o encerramento das ações do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) desenvolvidas ao longo deste ano letivo.

Participaram da visita estudantes das turmas do 7º ano “A” e “B”, acompanhados pelos professores Ana Cláudia Grassi, Silmara Cardoso, Daniel Athaide Squizatto e Edna Cossi Bragatto.

Durante a atividade, o grupo foi recebido por policiais da Base de Aviação, conheceu a estrutura do hangar e teve contato direto com a aeronave Águia, utilizada em operações na região de Presidente Prudente. O helicóptero atua em apoio às ações de policiamento territorial, rodoviário e ambiental, além de operações de busca, salvamento, resgate aeromédico, combate a crimes e chamadas emergenciais. A Base também presta suporte a outras forças de segurança pública, quando solicitado.

A visita permitiu aos alunos conhecer de perto o trabalho especializado desempenhado pela Polícia Militar no uso de aeronaves, proporcionando uma experiência prática e educativa sobre o funcionamento das operações aéreas e sua importância para o atendimento rápido e eficaz de diversas ocorrências.

PROERD: educação e prevenção nas escolas

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) é uma iniciativa da Polícia Militar do Estado de São Paulo realizada em parceria com escolas públicas e privadas. Desenvolvido há mais de duas décadas, o programa tem como objetivo orientar crianças e adolescentes sobre os perigos do uso de drogas, a prevenção à violência e a importância da adoção de comportamentos seguros e saudáveis.

As atividades são conduzidas por policiais militares capacitados, que atuam como instrutores nas salas de aula. De forma dinâmica e interativa, o PROERD estimula valores como cidadania, autoestima, tomada de decisões responsáveis, convivência pacífica e construção de relações positivas.

A experiência na Base de Aviação da PM proporcionou aos estudantes da Escola Helen Keller um encerramento marcante do PROERD, reforçando o vínculo entre escola, comunidade e forças de segurança, além de valorizar o trabalho preventivo realizado ao longo do ano.

Por Siga Mais – Foto: Cedida

.