Incêndio atinge empresa no Distrito Industrial em Adamantina

Um incêndio de grandes proporções mobiliza equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura de Adamantina no início da tarde desta segunda-feira (1).

As chamas atingiram o depósito de uma empresa instalada no Distrito Industrial Valentim Gatti, localizado no Jardim Itamarati, chamando a atenção de moradores das proximidades. Ainda não há confirmação sobre as causas do incêndio.



A intensa nuvem de fumaça pôde ser vista de vários pontos da cidade, provocando grande preocupação na população. Equipes de combate ao incêndio agiram rapidamente para isolar a área e conter os focos.



Por volta das 14h, as chamas foram controladas, mas o trabalho das equipes continua no local para rescaldo e avaliação dos riscos. Não há informações sobre feridos até o momento. (Por: Redação)



